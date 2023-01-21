Так приятно отдохнуть в субботу не только душой, но и телом. А значит отправимся в Суздаль - самый...
Так приятно отдохнуть в субботу не только душой, но и телом. А значит отправимся в Суздаль - самый большой банный комплекс России "Горячие ключи". Узнаем как правильно париться зимой вместе с Юлией Шуваловой
Идём в баню. Погреемся и забудем про морозы! Зимой это особенно полезно для организма. Закаляет и стимулирует иммунитет.
-Сейчас попаримся?
-Попаримся!
Веник в бане - всему голова. Начинают изготавливать их в первые дни после Троицы. Тогда весь сезон мягкие и душистые. А вот какой выбрать березовый или дубовый? Парильщик Александр Зайцев знает все секреты.
Александр Зайцев, пар-мастер:
- Береза - она хлесткая и мягкая. Ей мыться как мочалкой и париться хорошо. Дубовый больше пару забирает. Он по-жестче.
Мы в баню за острыми ощущениями - берём дубовый. Александр использует технику ритмичного парения. Называется "питерский паровозик". Слышите почему?
В стране "блаженства" - температура 60 градусов, влажность аналогичная. Видно, раскраснелась, значит пошло на пользу.
Александр Зайцев, пар-мастер банного комплекса "Горячие ключи":
-А чем сильнее вы бьете, тем больше шлаков выходит?
-Не совсем. Здесь больше пары нагоняешь. Кому как нравится. Кому-то нравится посильнее, кому-то послабее.
В первый заход прогреваемся дольше обычного. А потом... моржи окунаются в прорубь. Такое повторить я не осмелилась, но и без контрастных процедур не осталась - ледяной душ.
- Ааааааа!!!
А теперь бегом греться. Если не дать сосудам "разжаться" произойдет спазм и заболит голова.
- Ой лафа.
Искупаться в чане, словно молодильных грейпфрутов наесться! Здесь масса витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Разделяет удовольствие с нами Марина Куршакова.
Марина Куршакова, руководитель банного комплекса "Горячие ключи":
- Температура в чане 38 градусов. Это дополнительное прогревание ещё. Пихтовые ветви они очень полезны способствуют укреплению нашего иммунитета.
Вновь - в баню!
- На улице морозец знатный!
Попарились, накупались. Что дальше? Специалисты предлагают сеанс ухода за телом.
Марина:
- Давайте попробуем натуральный пилинг. Мёд увлажняет кожу, питает её, тимьян устраняет сухость на коже.
Смешиваем 100 граммов меда и 50 граммов тимьяна. И вуаля! Косметическое средство готово.иНаносить такой пилинг можно на всё тело.
Юлия Шувалова:
- Ещё полезно мёд намазывать на грудь, особенно после простуд. Он прогревает легкие. Выводит все инфекции.
Для безопасного парения достаточно пяти заходов. Каждый не больше 10 минут.
- Какая замечательная у меня работа, париться в баньке!
Не забываем больше пить! Воду или чай - выбираем на свой вкус.
-А пенного можно?
-Спиртного нежелательно.
-А почему?
-Спиртное в бане противопоказано.
Значит в Ленинград, как в фильме "С легким паром" не летим. Остаемся в Суздале! А здесь аж 19 разных бань: соленая, алтайская, сибирская. Эх, напаримся!
Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"