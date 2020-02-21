21.02.2020

2020-02-21 17:30:04

Депутаты Заксобрания не увидели у главврача скорой настроя на конструктивный диалог

Депутаты Заксобрания Владимирской области Сергей Бирюков и Антон Сидорко, а также глава департамента здравоохранения Алексей Мозалев встретились с коллективом владимирской станции скорой помощи.

Напомним, что работники "скорой" жалуются на нарушения регламента работы, перегруженность и неисправность техники. 14 февраля главврач станции скорой помощи Сергей Кулибаба должен был отчитаться перед трудовым коллективом, но неожиданно ушел на больничный. Сегодня ответ пришлось держать исполняющему его обязанности Георгию Жукову. По некоторым из более чем трех десятков пунктов рекомендаций движение есть. В том числе по такому важному, как подготовка нового коллективного трудового договора с обоснованием распределения стимулирующих и компенсационных выплат. Но многие из поставленных задач так и не решаются.

«Несмотря на явное недовольство коллектива, несмотря на наше вмешательство, к сожалению, мы не видим, чтобы руководство станции скорой помощи как-то всерьез активизировалось и начало вплотную заниматься решением тех задач, которые были обозначены в рекомендациях. Мы видим фатальный дефицит кадров - вместо положенных на город 35 бригад работает только 10. Но при этом в департаменте здравоохранения нам говорят, что от скорой помощи поступила заявка только на двух фельдшеров. Мы видим, что программное обеспечение планшетов, на которых приходится работать медикам скорой, не выдерживает никакой критики, поставщики явно схалтурили. Но при этом юристы «скорой» выставили подрядчику неустойку в 2,2 млн. руб., ничего не получили и продолжают чего-то ждать. А где иски в суд, где работа юристов? Вроде бы начали подбирать новую программу, но такое ощущение, что снова как-то вслепую: людям - тем, кому на ней работать - ничего не показали, не обсудили, не спросили их мнения. Большинство проблем решить можно. Но для этого надо разговаривать с людьми, слушать и слышать коллектив. А этого желания и этой способности, к сожалению, у нынешней администрации учреждения я так и не увидел», - резюмировал председатель комитета по социальной политике и член рабочей группы по «скорой» Сергей Бирюков.