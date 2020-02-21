Российские мужчины рассказали о подарках, которые хотели бы получить на День защитника Отечества. Предпочтениями они поделились с социологами, сообщает . Больше всего 23 Февраля россияне ..

Российские мужчины рассказали о подарках, которые хотели бы получить на День защитника Отечества. Предпочтениями они поделились с социологами, сообщает "".Больше всего 23 Февраля россияне хотят ощутить внимание близких – об этом заявили 27% респондентов. На втором месте оказались автомобили – их ждут 17% опрошенных. Еще 15% надеются получить туристическую путевку, а 13% мечтают о своем доме или квартире. Примечательно, что 14% мужчин отказались от презентов, передает .