Александра Илларионова и Андрея Журавлева приговорили в Греции к 395 годам лишения свободы на двоих. Суд признал россиян виновными в организации незаконной миграции, сообщает В январе ..

Александра Илларионова и Андрея Журавлева приговорили в Греции к 395 годам лишения свободы на двоих. Суд признал россиян виновными в организации незаконной миграции, сообщаетВ январе аналогичные тюремные сроки получили другие граждане России – Антон Каррамов и Платон Давыдов. Родственники осужденных утверждают, что те стали жертвами недобросовестных работодателей. Мужчины нашли работу за границей в интернете. Им предлагали возить туристов в Грецию, Италию и Турцию, но "путешественниками" оказались нелегалы. В общей сложности за это преступление арестованы 24 россиянина, пишет "".