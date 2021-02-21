Во Владимирской области выявлено 134 заражённых коронавирусом за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 26 512 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (37 новых

Во Владимирской области выявлено 134 заражённых коронавирусом за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 26 512 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (37 новых пациента за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (19 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (17 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир