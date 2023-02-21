По итогам 2022 года рынок факторинга не показал рост впервые за последние шесть лет.

По итогам 2022 года рынок факторинга не показал рост впервые за последние шесть лет. Повышенная неопределенность на рынках и изменение условий ведения бизнеса для ряда крупных предприятий промышленности, увеличили риски для компаний-факторов. При этом произошла внутренняя рокировка и перераспределение портфелей в первой пятерке компаний, в основном, за счет давления по цене по отдельным крупным тендерам в нефтяной, металлургической и транспортной отраслях.Основными драйверами на рынке факторинга в 2023 году станут развитие торговли с дружественными странами в национальной валюте, привлечение на рынок новой ликвидности через инструменты ЦФА и укрепление логистических связей и цепочек поставок, которые начали формироваться в прошлом году. Это позволит рынку перейти к росту по итогам 2023 года.«Вопреки снижению портфеля и объемов финансирования мы подошли к началу нынешнего года в оптимальной форме благодаря обозначенным еще в 2021 году среднесрочным приоритетам, когда фокус нашего внимания сместился с объемов портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на развитие новых рынков и направлений. В этому году мы планируем усилить позиции ВТБ Факторинг в сегменте малого и среднего бизнеса благодаря интеграции успешного опыта Открытия Факторинг в периметр нашей группы компаний, продолжим развивать направления ЦФА, ABL-финансирования и Supply Chain Finance», – комментирует Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.В отличие от классического факторинга, где финансирование обеспечено денежными требованиями, ABL-финансирование – это финансирование, обеспеченное физическим активом. Фактор приобретает у продавца товар, когда нужно стимулировать продажи, или закупает и держит на балансе специальной ABL-компании необходимый объем запасов клиента, если ему нужно повысить надежность закупок и гарантировать наличие сырья на складе.Supply Chain Finance – это комплексные программы финансирования поставщиков. Они позволяют организовать финансирование неограниченного количества малых поставщиков крупного заказчика в упрощенном режиме под его безусловную ответственность. Таким образом, у фактора нет необходимости в проверке тысяч небольших компаний, а цепочки поставок у заказчика сохраняют стабильность благодаря своевременным расчетам с поставщиками.