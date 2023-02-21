Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона после рабочей встречи с участием всех заинтересованных сторон.

Игорь Другов предложил дольщикам ЖК «Дуброва парк» доплатить за достройку домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона после рабочей встречи с участием всех заинтересованных сторон.Напомним, что Арбитражный суд Владимирской области отказался признать компании застройщика банкротом. А значит и компенсации владимирцы не получат. По крайней мере пока.«Единственным вариантом остаётся достройка многоэтажек. Игорь Другов заявил участникам совещания, что прорабатывает несколько путей решения проблем, в том числе с доплатой дольщиками от 8 тысяч до 11 тысяч рублей за каждый квадратный метр, в зависимости от дома. Ведётся работа с банками по аккредитации новостроек для продажи квартир в строящихся домах в ипотеку с пониженными ставками», - рассказали в пресс-службе губернатора.До конца февраля Другов должен представить в Министерство архитектуры и строительства планы по возведению всех «свечек» с актуальными сроками. Министерство, в свою очерердь, просчитает стоимость завершения работ. После возобновления строительства чиновники обещают жёстко контролировать все этапы возведения недвижимости.