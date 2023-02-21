Об этом сообщил президент России

В ходе Послания Федеральному Собранию 21 февраля Владимир Путин сообщил, что минимальный размер заработной платы увеличат до 19 242 рублей. МРОТ станет выше на 18,5% с 1 января 2024 года по всей стране. В этом числе и Владимирская область."Около 13% с этих повышенных сумм государство вернет людям из уплаченного ими подоходного налога. И, конечно, необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся быстро и дистанционно. Не обременительно для граждан”, — заявил президент.На данный момент МРОТ в России равен 16 242 рубля. В 2022 году нижний порог в России уже повышали дважды. Это в общей сложности почти 20%.