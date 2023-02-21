Средняя стоимость молока выросла почти на 9 рублей, подорожала мука, яйца и другие продукты.

Перед Масленицей во Владимирской области блины подорожали на 14 рублей 70 копеек. Эксперты оценили стоимость продуктового набора для приготовления любимого всеми лакомства.Как сообщил Владимирстат, для расчёта взят обычный рецепт тонких блинов: литр молока, 400 граммов муки, четыре яйца, 50 гр подсолнечного масла, 60 гр сахара, 3 гр соли и 50 гр сливочного масла.Средняя стоимость молока выросла почти на 9 рублей, подорожала мука, яйца и другие продукты. Общая стоимость ингредиентов по сравнению с прошлым годом увеличилась до 175 рублей.