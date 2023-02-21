Праздничные традиции и приметы.

Праздничные традиции и приметы.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА21 февраля православные вспоминают Захария Серповидеца, который считается одним из 12 малых ветхозаветных пророков. О житие святого мало что известно. Скорее всего он жил творил на рубеже шестого и пятого веков до нашей эры. Труды пророка легли в основу Нового Завета, в котором содержится более сорока отсылок к словам святого.В ветхозаветном труде "Книга пророка Захария" святой описал последние земные дни Иисуса Христа от входа в Иерусалим до распятия. Он также предсказал предательство Спасителя со стороны апостола Иуды. Считалось, что святой видел пророческие сны – в одном из них свиток принял форму серпа – отсюда и пошло прозвище Серповидец.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДАВ день памяти пророка Захария нельзя точить и вообще использовать острые предметы. На Руси верили, что острое может притянуть нечистую силу. Поэтому и все операции, в том числе, стоматологические рекомендуется отменить 21 февраля. Кроме того, не следует громка кричать, чтобы не испортить настроение домовому. Если он рассердится, то впустит в дом злых духов, чье присутствие обязательно приведет к ссоре.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫСегодня принято соблюдать традиционный однодневный пост. Наши предки в православный праздник отказывались от мяса, молочных продуктов и яиц. Также считалось правильным пойти утром в храм и помолиться святому о хорошем урожае или достатке в доме. Кстати, если утро 21 февраля было очень холодным, значит, согласно народной примете, весна придет рано.