Советы от эксперта по красоте.

Советы от эксперта по красоте.Использование патчей для ухода за кожей вокруг глаз может быть довольно дорогостоящим. Кроме того, не всегда они помогают достигнуть обещанного результата. Однако, косметолог Олеся Панченко в беседе с порталом предложила несколько доступных средств для красоты глаз. В качестве альтернативы использовать можно, например, охлажденные чайные пакетики и полукольца картофеля. Они помогут уменьшить отеки, а вот свежий огурец уже и увлажнит кожу.Еще одним методом является использование увлажняющего крема для глаз в качестве маски, который нужно наносить толстым слоем и оставлять на коже на 30 минут. И, пусть магазинные патчи для глаз могут быть более эффективными из-за содержания в них действующих веществ, описанные выше методы также могут быть полезны в уходе за кожей вокруг глаз.Напоследок эксперт рассказала о самом важном, базовом условии для красоты ваших очей. Хороший сон и правильное питание могут существенно повлиять на состояние кожи вокруг глаз. Необходимо спать не менее 7-8,5 часов в сутки и употреблять достаточное количество воды, чтобы помочь коже разгладиться и убрать отеки.Таким образом, каждый из нас может избавиться от отеков и синяков при помощи самых простых средств, имеющихся под рукой у каждого. Главное в борьбе за зеркало души – регулярность применения уходовых средств.