Женщина, приехавшая из Таджикистана, через суд доказала право жить во Владимирской области. В феврале 2020 года уроженка обратилась в УМВД России по Владимирской области с просьбой выдать ..

Женщина, приехавшая из Таджикистана, через суд доказала право жить во Владимирской области.В феврале 2020 года уроженка обратилась в УМВД России по Владимирской области с просьбой выдать разрешение на временное проживание в России. В графе «адрес» она указала квартиру, принадлежащую её сыну.Однако в полиции посчитали, что сведения являются ложными и отказали ей. Через суд женщина доказала, что действительно проживает у сына. Фемида признала решение МВД незаконным. Протест ведомства также был отклонён.