В Суздальском районе спасатели МЧС деблокировали из «девятки» пострадавшего в ДТП. Днём 20 марта в 13:10 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном ..

В Суздальском районе спасатели МЧС деблокировали из «девятки» пострадавшего в ДТП.Днём 20 марта в 13:10 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Суздальском районе на 248-ом километре трассы Р-132 столкнулись две легковушки.Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате аварии пострадал один человек. Спасателями МЧС проводилась деблокировка пострадавшего из «девятки».Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 8 человек, 3 единицы техники. От МЧС - 4 человека, 1 единица техники.