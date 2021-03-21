Впервые праздник «Книжкины именины» состоялся по инициативе детского писателя Льва Кассиля

С 20 по 28 марта во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи будет проходить Неделя детской книги. Она проводится ежегодно в библиотеках нашей страны. Впервые праздник «Книжкины именины» состоялся по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года.В двух корпусах библиотеки юных читателей и их родителей ждёт множество увлекательных конкурсов, игр, квестов, встреч с писателями, творческих заданий, викторин и выставок.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области