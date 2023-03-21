Выставки, спектакли, мюзиклы и многое другое готовы для детей и их родителей.

Выставки, спектакли, мюзиклы и многое другое готовы для детей и их родителей.Весенние каникулы – это время, когда не приходится выбирать, подольше погулять на улице или пойти на спектакль. Почему? Все дело в планировании: можно и даже нужно составить такое расписание, чтобы успеть получить максимум эмоций от свободного времени. Итак, участвуем в "Сотворении мира", спасаем красавицу Людмилу, создаем оригинальные китайские фонарики и наслаждаемся весной!"Сотворение мира"Режиссер Дамир Салимзянов умеет простым языком говорить о сложном. Создавать из воздуха сказку, которая потом оживает на сцене и не отпускает зрителей до самого финала. Убедиться в этом можно будет 15 и 16 апреля в театре "Шалом" на первых показах спектакля "В начале было…", который создан в партнерстве с фестивалем "Черешневый лес". Это история о сотворении мира: текст из Танаха или Ветхого Завета на сцене не звучит, но все же это именно он – в зале вдруг из ничего появятся звезды и земля, птицы и звери и люди, конечно же. Мероприятие состоится 15-16 апреля по адресу Варшавское ш. 71, корп. 1.Петров-Водкин и Мария ЛомакинаГоворим "Петров-Водкин", подразумеваем "Купание красного коня", но художник создал множество других прекрасных работ. Познакомиться с ними можно на большой выставке в Музее Москвы. Здесь показывают работы знаменитого живописца и его ученицы Марии Ломакиной. Выставку, посвященную их творчеству, привезла в столицу Российская художественная галерея из Севастополя. В экспозиции – 150 произведений из тридцати музеев страны и частных галерей. Покажут большую работу Ломакиной "Татарский эпос" и "Землетрясение в Крыму" из собрания Русского музея – Петров-Водкин был очевидцем этой трагедии, произошедшей в конце 1920-х годов и буквально за месяц создал эту картину. Выставка продлится до 13 июня по адресу Зубовский б-р, 2, стр.1.Восточный экспрессКаникулы как нельзя лучше подходят для того, чтобы отправиться в путь. Причем путешествие не обязательно должно быть долгим и трудным, его можно сделать захватывающим и познавательным. Например, в Музее Москвы запускают "Восточный экспресс", который познакомит ребят с культурой Индии, Китая и Японии. Научные изобретения, легенды, невероятные архитектурные постройки и необычные традиции – обо всем этом расскажут юным слушателям. А еще – чтобы занятия запомнились надолго, ребята смогут своими руками изготовить традиционный китайский фонарик, расписать японскую ширму и нарисовать индийскую мандалу. Экспозицию можно посмотреть 20-24 марта по адресу Зубовский б-р, 2.На поиски терракотовой армииУ императора Цинь Шихуанди была огромная армия, причем не только при жизни. Его загробный покой охраняли больше восьми тысяч глиняных воинов. Обнаруженный некрополь археологи изучали несколько десятков лет. Даже сейчас, в век современных технологий, умения древних китайских мастеров поражают. Узнать о том, как нашли армию из глины и какие истории связаны с именем императора, можно на квесте-экскурсии по выставке "Терракотовая армия". Она продлится до 26 марта по адресу Пр-т Мира, 119, стр. 21.Каникулы до нашей эры"КидБург Профессии" отправляется на "Каникулы до нашей эры". Здесь ребят ждет путешествие на сорок тысяч лет назад и знакомство с жизнью далеких предков. А затем дети познакомятся с шаманом, проведут настоящее детективное расследование в каменном веке, захватывающие соревнования по метанию копий и многое другое.В интерактивном театре "КидБург Сказки" гостей встретят веселые поросята, Мальвина, Медвежонок Пух и другие сказочные персонажи, с которыми ребята будут петь, веселиться и, конечно же, отправятся на поиски приключений. Мероприятие будет идти весь март на ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД.Черномор в 3DВ культурном центр ЗИЛ в апреле покажут 3D-mapping мюзикл "Черномор". Постановка по мотивам Руслана и Людмилы уже покорила сердца миллионов зрителей: в нем отлично сочетаются живой вокал, головокружительные цирковые номера, экспериментальная хореография, новые технологии. В "Черноморе" впервые для создания полномасштабного мюзикла использовали 3D-мэппинг, благодаря которому зрители оказываются в центре событий и перемещаются из царских палат в жаркую пустыню и на поле битвы. Чтобы спасти Людмилу, Руслану предстоит побывать в царствах огня, льда и воздуха и победить Черноборода. И только тогда влюбленные смогут быть вместе. Эта история о верности, храбрости и дружбе не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Мюзикл пройдет 8 апреля на ул. Восточная, 4, корп. 1.Путешествие в ПростоквашиноВ мультимедийном центре "Союзмультфильма" отмечают юбилей мультика "Трое из Простоквашино" — приключениям Дяди Федора, Матроскина и Шарика исполняется 45 лет. По этому случаю 8 апреля в Союзмультпарке откроется выставка художников, которые изобразили героев мультфильма в наше время. А 12 апреля гости центра отправятся космос и отметят 70-летие первой анимационной фантастической ленты "Полет на Луну". 29 апреля Союзмультпарк ждет всех, кто верит в исполнение желаний: к юбилею мультфильма "Цветик-семицветик" тут откроется Лабиринт желаний. Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 7. Дата: 15 марта — 29 апреля.