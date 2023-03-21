Традиции и приметы.

Традиции и приметы.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА21 марта 2023 года православные вспоминают Лазаря Мурманского. Житие святого относится к рубежу второго и третьего веков. Почитаемый РПЦ в ранге преподобных считается основателем Свято-Успенского монастыря на восточном берегу Онежского озера.К слову, святой собственноручно написал свое житие, поэтому он также считается автором первой на Руси автобиографии. Лазарь Муромский также прославился как целитель. Он прожил до 105 лет, а после смерти был погребен возле основанной им же обители.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 21 МАРТА 2023 ГОДАВ православный праздник нельзя было оставлять жилище неубранным, считалось, что грязь может привлечь в дом нечистую силу. Кроме того, наши предки 21 марта ничего не планировали – верили, что все равно не сбудется. В день памяти святого запрещалось ссориться с близкими, распускать слухи, а также сквернословить.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫНа 21 марта на Руси отмечался народный праздник Солнцеворот в честь дня весеннего равноденствия, когда наступает астрономическая весна и день становится длиннее ночи. Наши предки говорили, что на Лазаря свет побеждает тьму.На православный праздник было принято устраивать народные гуляния, печь пироги, собираться большой компанией за столом, петь песни и танцевать. Сны считались вещими, а девушки гадали на суженого. Считалось, что летом установится такая же погода, какая – 21 марта.