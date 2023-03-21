В рамках трехдневного визита в Москву Си Цзиньпина на государственном обеде в Кремле угостят пломбиром Чистая линия.
В рамках трехдневного визита в Москву Си Цзиньпина на государственном обеде в Кремле угостят пломбиром "Чистая линия".
О симпатиях китайского лидера к бренду стало известно в 2016 году после того, как президент РФ Владимир Путин привез ему пломбир в подарок.
"У вас лучшие сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится", — сказал тогда Цзиньпин.
Вице-президент "Чистой линии" Армен Бениаминов вспомнил, что в 2019 году китайский лидер, попробовав мороженое бренда, сказал: "Самое вкусное".
Пломбир "Чистая линия" был отмечен знаком качества Росконтроля.
Трехдневный визит Цзиньпина в Москву начался 20 марта.