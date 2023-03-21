Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала о пользе листовой зелени. По словам специалиста, зелень является незаменимым источником полезных витаминов, ..

Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала о пользе листовой зелени. По словам специалиста, зелень является незаменимым источником полезных витаминов, клетчатки и микроэлементов.Тимощенко добавила, что в шпинате и кресс-салате содержатся полезные для организма витамины А, К и С. Руколу, к примеру, лучше всего сочетать с творожным сыром и морепродуктами, отмечает .