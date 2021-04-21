Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Аббакумов прокомментировал инициативы Президента Владимира Путина по поддержке предпринимательства. Глава государства ..

Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Аббакумов прокомментировал инициативы Президента Владимира Путина по поддержке предпринимательства. Глава государства подчеркнул, что благодаря проявленной бизнесом ответственности в период коронавируса удалось сохранить более 5 млн рабочих мест.«Из всего, что было сказано, я выделил слова о совместной работе государства и бизнеса по сохранению занятости, по недопущению массовой безработицы, что программа была реализована успешно. Это прозвучало как благодарность Президента в сторону малого и среднего бизнеса. Надо понимать, что у нас в стране около 4 млн субъектов МСП. Это очень важный для нас политический посыл», - подчеркнул руководитель отделения «Деловой России» в Костромской области Дмитрий Аббакумов.Особо Дмитрий Аббакумов отметил важность продления льготного режима по страховым взносам для представителей бизнеса.«Если предприниматель выплачивает зарплату больше МРОТ, то от этого превышения страховые взносы уменьшаются в два раза, с 30% до 15%. Это было сделано во время пандемии, но сегодня прозвучало, что данная мера поддержки останется на длительный период. Это, конечно, значительная помощь бизнесу с точки зрения тех средств, которые остаются в компании. Теперь высвобождающиеся финансовые ресурсы можно считать совершенно в конкретных суммах. Это большой плюс», - говорит Дмитрий Аббакумов.Также значимым эксперт считает озвученное Президентом в адрес Правительства поручение, связанное с инвестиционными капиталовложениями и направлением дивидендов компаний на развитие бизнеса.«То, что это будет поддерживаться и стимулироваться со стороны государства, это очень хорошо. «Деловая Россия» находится в постоянном контакте с Правительством по тому, чтобы упростить или сделать более выгодными инвестиции в российский бизнес и его развитие, чем вложения в покупку валюты и вывод денег за рубеж», - прокомментировал руководитель регионального отделения «Деловой России».