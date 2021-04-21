Солнце и двухзначные значения температуры возвратятся в центр Европейской России 26 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По предварительным расчетам, в начале недели температура днем все-таки будет измеряться двузначными значениями +10...+12 градусов. Появится больше солнца, будет переменная облачность, — сказал научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд.По его словам, дожди будут еще вероятны, но солнце тоже начнет проглядывать. Вильфанд напомнил, что +6…+8 градусов — эта температура, которая наблюдается сейчас в центре Европейской России и та температура, которая соответствует климатической норме.Погода в Москве и Подмосковье испортилась 20 апреля. В регионе похолодало и начались дожди. Осадки идут уже с обеда вторника.За сутки выпадет до 50% месячной нормы осадков, — заявил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.Виной этому балканский циклон. В среду жителей Москвы и Подмосковья ожидает дождь, мокрый снег. Температура воздуха составит с утра +2…+5 градусов, днем и вечером — до +градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 1 метр в секунду.