Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который двигался по дороге в сопровождении российских миротворцев, забросали яйцами в общине Шурнух Сюникской области Армении, передает . ..

Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который двигался по дороге в сопровождении российских миротворцев, забросали яйцами в общине Шурнух Сюникской области Армении, передает . Населенный пункт превратился в пограничный по итогам войны в Карабахе в 2020 году.Протесты не позволили Николу Пашиняну попасть куда он хотел. Вместо города Каджаран он вернулся в Капан. Там тоже армянскому премьеру пришлось менять планы из-за того, что местные жители перекрыли дорогу к кладбищу. Добраться до могил погибших в карабахской войне он не смог.