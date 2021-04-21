Российский сенатор Алексей Пушков призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть пустыми словами.

Российский сенатор Алексей Пушков призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить "играть пустыми словами".Украинский лидер опубликовал видеообращение к российскому коллеге. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы иметь представление о ситуации. "Я каждый месяц там бываю", – добавил политик.Ролик посмотрел член Совета Федерации Алексей Пушков. В телеграм-канале он назвал выступление Зеленского бессмысленным. По его мнению, такие "выспренно-пустые речи бьют мимо цели". Вместо съемок обращений украинскому лидеру следует наконец заняться делом.Сенатор отметил, что Зеленский ведет себя так, будто ничего не знает о конфликте на юго-востоке страны: как жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР ненавидят Киев, который бомбил и обстреливал их последние годы, как они не раз хоронили родных и близких людей.Пушков подчеркнул, что Россия не собирается бросать Донбасс. Сенатор призвал Владимира Зеленского прекратить обстрелы неподконтрольных Киеву территорий и отменить экономическую блокаду, если ему действительно не безразлична судьба проживающих там людей.Ранее президент Украины назвал . Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО поможет остановить "российскую агрессию". Он также попросил Европу и США усилить давление на Москву.