Со временем, каждая женщина начинает задумываться о своем возрасте.
Мимические морщинки, их мелкая сеточка под глазами, так называемые «гусиные лапки» вокруг глаз — все это портит настроение, и заставляет задуматься о том, что пришла пора принимать какие-то меры. Ведь чистая, ухоженная и здоровая кожа — мечта каждой представительницы прекрасного пола. Неоценимую помощь в этом плане окажут знания из области косметологии. Это наука, которая не только изучает эстетические проблемы организма человека, и способы их коррекции, но и исправляет недостатки внешности, полученных в результате возрастных изменений.
Направления косметологии
Исправить недостатки внешности в виде возрастных изменений кожи помогут курсы косметолога
. Это эффективный способ, чтобы выглядеть эффектно, гораздо моложе своих лет. Знания, полученные в ходе обучения, научат решать разного рода проблемы с кожей лица, ухаживать за ней, выбирать правильную косметику. Кроме того, курсы косметолога — это новая специальность, и дополнительный заработок. Остается только выбрать направление косметологии, и получить диплом или сертификат по специальности:
стилистика, искусство макияжа;
прикладная эстетика;
эстетическая медицина.
При этом профессиональная деятельность косметолога также делится на несколько направлений — теорию и практику. Теория помогает определить причины возникновения косметических дефектов, подобрать наиболее эффективные, и подходящие для каждого конкретного случая методы их устранения. Практика включает в себя аппаратные и инъекционные процедуры, с применением косметических средств. Здесь требуется повышенное внимание к деталям, и умение правильно рассчитать дозировку впрыскиваемых под кожу веществ. Все эти знания можно получить на специальных курсах повышения квалификации косметологов.
Где можно пройти обучение
Получить специальность косметолога и сертификат установленного образца можно в школах красоты, на различных тематических курсах. Сегодня свои услуги в этом направлении предоставляет множество компаний, учебных заведений, имеющих разрешение на осуществление подобного рода деятельности. Среди доступных вариантов остается выбрать лучшее предложение.
Критерии выбора учебного центра:
Преподавательский состав. Заинтересовать в профессии, и научить всему необходимому сможет только истинный мастер своего дела. Поэтому очень важно, чтобы преподаватель был не только теоретиком, но и практиком.
Программа обучения. Она должна включать в себя, как теорию, так и практику. Причем последняя должна иметь гораздо больше часов. При этом количество длительности занятий также имеет свое значение.
В заключение следует сказать, что курсы косметологов нужны для того, чтобы держать руку на пульсе современной науки, которая то и дело пополняется новыми методиками, решениями в области дерматологии. Появляются новые косметические средства, программы по уходу за кожей, инновационное оборудование. Поэтому проходить курсы нужно не только новичкам в индустрии красоты, но и акулам этого бизнеса.