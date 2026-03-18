Инспекторы ГАИ остановили водителя на 164‑м км трассы М7 «Волга».

В Собинке суд вынес приговор 46‑летнему гендиректору ООО «Газовая служба 33». За повторную пьяную езду мужчина лишился своего Cadillac Escalade. Еще раньше его наказывали за аналогичное нарушение. Однако утром 4 сентября прошлого года он снова сел за руль нетрезвым.Инспекторы ГАИ остановили водителя на 164‑м км трассы М7 «Волга» и подтвердили опьянение при освидетельствовании. Мужчина признал вину. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение 2 лет. Кроме того, конфисковал Cadillac в доход государства.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .