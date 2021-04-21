Группу подростков приговорили к лишению свободы за жестокое избиение мужчины, который от тяжких травм скончался. Эта жуткая история произошла летом 2020 года в Гусь-Хрустальном. Как установил

Группу подростков приговорили к лишению свободы за жестокое избиение мужчины, который от тяжких травм скончался. Эта жуткая история произошла летом 2020 года в Гусь-Хрустальном. Как установил суд, двое 15-летних подростков вместе со своим 16-летним товарищем насмерть забили 36-летнего местного жителя. В пресс-релизе прокуратуры уточняется, что несовершеннолетние испытывали к мужчине некие неприязненные отношения и заранее договорились