На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2022 года лабораторно подтвержден...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2022 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:17 сл. во Владимире,6 сл. в Муромском районе,8 сл. в Ковровском районе,0 сл. в Петушинском районе,3 сл. в Кольчугинском районе,1 сл. в Александровском районе,4 сл. в Юрьев-Польском районе,8 сл. в Гусь-Хрустальном районе,2 сл. в Судогодском районе,0 сл. в Собинском районе,0 сл. в Радужном,1 сл. в Киржачском районе,1 сл. в Камешковском районе,4 сл. в Гороховецком районе,7 сл. в Меленковском районе,5 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе,2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150055 случаев заболевания.