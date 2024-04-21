Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются во Владимирской области в воскресенье и понедельник, 21 и 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По шкале Бофорта такой ветер называется

Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются во Владимирской области в воскресенье и понедельник, 21 и 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По шкале Бофорта такой ветер называется крепким. От него качаются стволы деревьев, гнуться ветки, против такого ветра трудно идти, а также есть вероятность обрыва ЛЭП. Ранее после шквалистого ветра по