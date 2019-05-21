Одним из наиболее частых неврологических симптомов является нарушение когнитивных функций. По статистике от 3 до 20 % лиц старше 65 лет имеют тяжелые нарушения в виде деменции.

Одним из наиболее частых неврологических симптомов является нарушение когнитивных функций. По статистике от 3 до 20 % лиц старше 65 лет имеют тяжелые нарушения в виде деменции.Ученые утверждают, что легкие физические упражнения способствуют появлению новых нейронов в центре памяти. В комплексе с антиоксидантной добавкой астаксантин это влияние усиливается. Воздействие антиоксидантов опосредовано нейротрофическим фактором h-LEP (лептин гиппокампа).Ранее уже было установлено, что физические упражнение и прием антиоксидантов по отдельности стимулируют память. Это особенно важно для пациентов с и другими нейродегенеративными состояниями.Новое исследование проводилось на мышах и клеточных линиях человеческого мозга. Его целью было доказать, что одновременное выполнение этих условий повышает уровень пользы. При этом дефицит лептина в мышах-мутантах отменяет воздействие комбинации упражнений и астаксантина. Это указывает на ключевую роль этого гормона, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.По мнению экспертов, тандем из упражнений и диетических антиоксидантов способствует улучшению когнитивных функций и . Более того, благодаря этому можно замедлить старение мозга.