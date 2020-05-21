В ходе пленарного заседания в четверг, 21 мая, парламентарии рассмотрели новый пакет законопроектов, направленных на исполнение инициатив президента по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проконтролировать исполнение нормативно-правовых актов.

В ходе пленарного заседания в четверг, 21 мая, парламентарии рассмотрели новый пакет законопроектов, направленных на исполнение инициатив президента по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проконтролировать исполнение нормативно-правовых актов.Один из законопроектов предусматривает увеличение минимального пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан с 3 375 до 6 752 рублей. Эта сумма будет выплачиваться на каждого малыша в возрасте до полутора лет, подчеркнул председатель нижней палаты.Кроме того, во втором чтении парламентарии одобрили законопроект о поддержке туристической отрасли. Правительство получит возможность уменьшить размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также установить особенности отмены или переноса гостиничного бронирования.Не менее важна и поправка, защищающая интересы арендаторов из числа малого и среднего бизнеса. Речь идет об отраслях, наиболее пострадавших в период эпидемии коронавируса.Законопроект активно обсуждался в стенах правительства и Госдумы, к нему поступило большое количество поправок. Те из них, которые не войдут в итоговую редакцию нормативно-правового акта, но при этом заслуживают дальнейшей проработки, нижняя палата обобщит и отразит в постановлении – его депутаты примут одновременно с заключительным, третьим чтением законопроекта, после чего направят в кабмин для дополнительного рассмотрения.Еще один важный нормативно-правовой акт касается изменений в Налоговый кодекс. Вячеслав Володин указал на особую значимость уменьшения фискальной нагрузки на граждан, предприятия малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО).Принятые парламентариями решения позволят снизить налоговую нагрузку для организаций и предпринимателей, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Траты на эти цели будут отнесены к расходам, связанным с производством.Это касается имущества, переданного безвозмездно медицинским организациям, органам власти, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, уточнил спикер. "В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов", – подчеркнул он.Налоговые льготы предусматриваются и для работников социальных учреждений: дополнительные выплаты для них освобождаются от НДФЛ. Перечисление средств должно начаться в июне.Важно не только рассмотреть законопроекты, но и обеспечить их выполнение в полном объеме. Поэтому спикер поручил депутатам всех фракций проконтролировать реализацию принятых решений."На каждое нарушение прав надо реагировать незамедлительно, не дожидаясь, пока в это будет вынужден вмешаться президент", – обратился Вячеслав Володин к коллегам.Ранее Дума уже приняла ряд законов о поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, были освобождены от налога на доходы физлиц дополнительные выплаты медикам, приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям брать кредиты на выплату зарплаты работникам под гарантии государства, организации получили возможность снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.