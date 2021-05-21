Система предварительного голосования Единой России прошла многоуровневое тестирование и позволит обезопасить персональные данные, уверены специалисты IT-отрасли.

Система предварительного голосования "Единой России" прошла многоуровневое тестирование и позволит обезопасить персональные данные, уверены специалисты IT-отрасли.По словам руководителя проектов в сфере безопасности компании "Цифровые решения" Егора Богомолова, проверка прошла по внутренней и внешней моделям атак злоумышленников. "Это по сути имитация хакерских атак, в ходе которых проверялись в том числе возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов», — рассказал эксперт.Богомолов уточнил, что при тестировании специалисты обнаружили уязвимость низкого уровня опасности. Все обнаруженные "баги" оперативно исправлялись, сказал эксперт.К проверке готовности подключили все региональные отделения "Единой России", сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Пермионов. «Эксперимент шел двумя потоками: открывались счетные участки и коллеги использовали на специальном зеркале сайта свою возможность по голосованию, проверяли корректность работы с бюллетенями", – рассказал он.Безопасность сайта праймериз "ЕР" высоко оценил и президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Партия использует технологию блокчейн, отметил он. "Также подход технического блока к предотвращению атак хакеров и постоянное тестирование системы — все это говорит о том, что система готова к проведению процедуры», — подчеркнул специалист.После окончания предварительного голосования базу данных выложат в открытый доступ – можно будет проверить все бюллетени и посмотреть своей, отметил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев. Со своим персональным ключом избиратель может посмотреть, что бюллетень сохранен с теми же галочками.На праймериз "Единой России" зарегистрировались почти шесть тысяч человек. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги подведут 1 июня, затем партийный съезд утвердит кандидатов на выборы в Государственную Думу.