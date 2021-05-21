В Гусь-Хрустальном чиновники отказали семье, воспитывающей ребенка-инвалида в признании ее малоимущей.Основанием послужил расчет, в который включены 120 тысяч рублей, выплаченные родителям ..

В Гусь-Хрустальном чиновники отказали семье, воспитывающей ребенка-инвалида в признании ее малоимущей.Основанием послужил расчет, в который включены 120 тысяч рублей, выплаченные родителям в качестве ежемесячного пособия по уходу за ребенком.Прокуратура вынесла протест на решение властей, посчитав выплату компенсационной и не подлежащей включению в расчет признания семьи малообеспеченной.Мэру Гусь-Хрустального внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.