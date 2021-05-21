Специалисты приступили к монтажу декоративного потолка на станции Воронцовская южного участка Большой кольцевой линии. Ее открытие запланировано на 2021 год.

Специалисты приступили к монтажу декоративного потолка на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии. Ее открытие запланировано на 2021 год.В алюминиевые элементы декоративного 3D-потолка вмонтируют точечные светильники. Они создадут поток света, напоминающий нашу галактику – Млечный Путь.По словам главы столичного стройкомплекса Андрея Бочкарева, специалисты смонтировали уже 90 квадратных метров. "Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 сантиметров, выполненных из анодированного шлифованного алюминия», — рассказал он.Работа кипит и на других станциях БКЛ. Недалеко от "Воронцовской" расположена станция "Мичуринский проспект". Там специалисты уже начали прилегающую территорию.Асфальт на проезжай части и тротуары отремонтируют, провода уберут в кабельную канализацию. Будут обустроены места для отдыха. У станции появятся новые остановки общественного транспорта, парковочные места и пешеходные переходы.Продолжается и строительство переходов с БКЛ на радиальные линии метро. Так, на станции большого кольца завершилось возведение 25-метрового прохода для пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Строителям приходится работать в условиях плотно застроенного города с большим количеством коммуникаций.Проходка тоннелей большого кольца завершена на 95%, осталось пройти пять километров. Предстоит завершить часть восточного участка и соединительные ветки в электродепо "Замоскворецкое" и "Аминьевское". Общая строительная готовность новой линии составляет 74%.Первый участок Большой кольцевой линии в составе пяти станций заработал в феврале 2018 года. 1 апреля 2021 года на западном отрезке БКЛ открылись две новые станции – "Народное Ополчение" и "Мневники".Всего на большом метрокольце будет 31 станция. Длина нового пересадочного контура подземки составит 70 километров. Это один из крупнейших проектов в области метростроения в мире.БКЛ сократит время в пути для пассажиров на 18-20 минут. Больше не придется ехать до центра, чтобы пересесть на другую линию метро. В будущем от большого кольца построят новые радиальные ветки подземки.Решение о возведении БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Строительство нового пересадочного контура завершится в 2022 году.