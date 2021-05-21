В Германии в возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов, передает . Сообщается, что свои последние дни он провел в медицинском ..
<a href="https://33live.ru/novosti/21-05-2021-umer-izvestnyj-xudozhnik.html" target="_blank">Умер известный художник</a> - В Германии в возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов, передает . Сообщается, что свои последние дни он провел в медицинском ..
[url=https://33live.ru/novosti/21-05-2021-umer-izvestnyj-xudozhnik.html]Умер известный художник[/url] - В Германии в возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов, передает . Сообщается, что свои последние дни он провел в медицинском ..