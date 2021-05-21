В Германии в возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов, передает . Сообщается, что свои последние дни он провел в медицинском ..

В Германии в возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов, передает . Сообщается, что свои последние дни он провел в медицинском учреждении.