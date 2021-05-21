В редакцию «АиФ-Владимир» обратилась жительница Владимира– мама 6-летней Арины, у которой врождённый детский церебральный паралич. На 20-й недели беременности во время скрининга Лиде ..

В редакцию «33Live.Ru» обратилась жительница Владимира– мама 6-летней Арины, у которой врождённый детский церебральный паралич.На 20-й недели беременности во время скрининга Лиде подтвердили, что у нее двойня — две здоровые девочки. Однако на 28-ой неделе произошло непредвиденное – экстренное кесарево. В результате один ребёнок погиб в утробе. Второго – спасли.Девочка родилась с весом 1,1 килограмм и ростом 36 сантиметров. Сейчас ей 6 лет, она исправно посещает садик, но сопутствующие заболевания не дают ребёнку вести полноценный образ жизни.Чтобы полностью выздороветь девочке необходимы две операции и реабилитация на сумму 6,5 млн рублей.«Мы случайно узнали про одну из американских клиник, отправили в США документы, выписки и все необходимое. Нам ответили, что у нас большие шансы на выздоровление», - мама Арины.Одна операция уберёт спастику, расслабит мышцы, вторая - выровняет ноги по длине. Деньги должны быть на счету клиники до 1 сентября. Стоимость хирургических вмешательств - 4,5 млн рублей. Ещё миллион понадобится на дорогу, проживание и питание. Один миллион уйдёт на реабилитацию. Итого — 6,5 млн рублей. У Лиды таких денег нет.На данный деньги она собирает социальной сети и , где опубликованы все документы и отчёты. При помощи друзей, знакомых и неравнодушных людей собрано 130 тысяч рублей.Реквизиты для оказания помощи:Телефон Лидии Родионовой: 89042579969Сбербанк 2202200591168032 или по номеру телефона 89042579969Тинькофф 5536913959971819МТС банк 5246029192460733KIWI кошелёк 89042579969PayPal