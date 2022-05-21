На днях певица Клава Кока попала в курьезную ситуацию. Актриса и модель Арина Волкова не упустила возможности больно уколоть блогершу.

На днях певица Клава Кока попала в курьезную ситуацию. Актриса и модель Арина Волкова не упустила возможности больно уколоть блогершу.Звезда отправилась на премию "Жара" и... пропустила свой выход на сцену, застряв в туалете. О неприятной ситуации Клава Кока без стеснения рассказала публике. Как подметили поклонники артистки, она в буквальном смысле слова "просрала" премию.Арина Волкова заявила, что в подобном поведении нет ничего удивительного, ведь в девушка в первую очередь певица-блогер. Делиться пикантными подробностями из жизни для Клавы Коки – обычное дело. История с туалетом, на котором та застряла, лишь дополнительный пиар. "Ребятам этой индустрии присуща некая свобода в высказываниях", – говорит модель."И, конечно, массовый зритель вряд ли жаждет быть погруженным в такие деликатные подробности. Туалетные истории в прямом и переносном смысле хорошо бы оставлять за кадром", – макнула в нечистоты Коку Волкова.Собеседница "Дни.ру" уверена, что не стоит вываливать на поклонников все, что случилось в жизни. Информацию, конечно, лучше фильтровать, иначе можно потерять лицо из-за какой-нибудь нелепицы."И даже если данное высказывание прозвучало чисто для пикантного обсуждения в достаточно узком кругу "понимающих" поклонников, в любом случае Клаву ни та, ни та история не красит", – уверена Анастасия Волкова.