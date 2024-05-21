Кольчугинский район присоединился ко всероссийской акции Сад памяти Новый хвойный лес будет...

Кольчугинский район присоединился ко всероссийской акции "Сад памяти"Новый хвойный лес будет расти у деревни Конышево. Федор Лалакин расскажет.- Наступаем и прижимаем, чтобы у дерева внутри не было воздуха, иначе там скапливается вода, и оно гниет...Так -потихоньку, саженец за саженцом, - и разрастается владимирский "Сад памяти". Для Екатерины и Владимира это больше, чем акция. По приглашению филиала фонда "Защитники Отечества" они высаживают деревья в память о своих погибших родственниках.Екатерина Куликова:- Нам очень важно участвовать в этой акции, потому что у нас в Великой Отечественной войне погибли родственники. У него два дедушки, у меня дедушка, и папа мой прошел всю войну, он пришел живой, умер уже здесь. И сын у нас погиб на СВО...Помочь в восстановлении лесов пришли и школьники, и студенты. Владимирская область свой "Сад памяти" выращивает уже три года. Такие акции помогают воспитывать в молодых людях патриотизм и учат не забывать о подвиге солдат, - уверена Ольга ХохловаОльга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Наверное, для меня самое важное, что эта акция "Сад памяти" называется, и накануне старт дали 9 мая. Действительно, очень многие наши партнеры зарубежные стирают историю, а в нас есть эта память, она живет в нас.Акция "Сад памяти" проводится в рамках нацпроекта "Экология", который инициирован президентом Владимиром Путиным. Все вырубленные леса должны быть полностью восстановлены, а каждое дерево станет символом объединения разных поколений.Александр Максимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Каждый высаженный саженец - это символ памяти о наших воинах, которые воевали в Великой Отечественной войне и Специальной военной операции.На этом участке в 4 гектара высадили около 20 тысяч саженцев. В основном это хвойные породы. Наша область - лидер по лесовосстановлению.В региональном Минлесхозе говорят: план выполняется на 103%. За счет того, что обрабатывается под высадку и территория, которая раньше не была частью леса.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".