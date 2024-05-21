Несовершеннолетние делали «закладки» с наркотиками на территории Владимира В мае 2024 года...

Несовершеннолетние делали «закладки» с наркотиками на территории ВладимираВ мае 2024 года несовершеннолетний житель Собинки в ходе интернет-переписки получил координаты оптовой партии наркотических средств, спрятанных в тайнике на территории Ленинского района города Владимира.Вместе со знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, они забрали из тайника 25 свертков с наркотиком и стали делать на территории Владимира, так называемые «закладки». Как итог, - злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.«Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Собинки 2006 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Отметим, что только за 1 квартал этого года следователями принято к производству 5 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков несовершеннолетними.Сотрудники СК напоминают о необходимости контролировать интернет-активность детей и не допускать переписки детей с незнакомыми пользователями на запрещенных сайтах.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области