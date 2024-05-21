Госкорпорация Ростех и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Документ предусматривает совместную работу профильных центров

Госкорпорация Ростех и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Документ предусматривает совместную работу профильных центров компетенций в области защиты данных: со стороны «Ростелекома» — это группа компаний «Солар», со стороны Государственной корпорации «Ростех» — компания «РТ-Информационная безопасность». В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов в сфере ИБ, а также обмен