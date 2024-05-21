Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление во Владимирской области Погода во...

Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление во Владимирской областиПогода во Владимирской области будет формироваться под влиянием холодного фронтального раздела. В такой ситуации температура воздуха будет выше климатической нормы, но небо будет затянуто кучевыми облаками.В среду, 22 мая 2024 года, отметки на столбиках термометра днем поднимутся до +20°С, а к вечеру незначительно спадут до +15°С.Скорость северо-восточного ветра составит 2м/с.Показатель влажности — 31%.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 22 мая:На Руси верили: если лягушки громко квакают, то овса много будет; если воробьи активно вьют гнезда — значит, скоро начнется период дождей; если ночью прогремел гром, то до конца мая простоит хорошая погода.Фото: Митяй Пирогов