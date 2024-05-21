Владимирцев предупредили об отключении электричества из-за упавшего дерева В пресс-службе...

Владимирцев предупредили об отключении электричества из-за упавшего дереваВ пресс-службе администрации ЗАТО города Радужного во Владимирской области сообщают: в связи с падением дерева на линии электропередачи (Судогда 1 - Судогда 2) в районе кладбища деревни Высоково Судогодского района, подразделение филиала ОРЭС-Владимир в ближайшее время будет проводить ремонтные работы.В течение нескольких часов будет произведено отключение электроснабжения в Радужном и в ряде населенных пунктов Вяткинского сельского поселения Судогодского района.Восстановление электроснабжения планируется к 17:00.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений