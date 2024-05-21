Майский вальс на Георгиевской. Во Владимире прошел патриотический концерт городского духового оркестра. Он состоялся на открытой площадке во дворике Центра классической музыки. Оценить

Майский вальс на Георгиевской. Во Владимире прошел патриотический концерт городского духового оркестра. Он состоялся на открытой площадке во дворике Центра классической музыки. Оценить музыкальную программу могли все желающие. В концерте принял участие ансамбль мажореток, клуб исторического и социального танца, центр классической музыки. Звучали мелодии военных и послевоенных лет. Выступили солистки Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова.