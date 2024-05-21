Владимирские волонтеры привели в порядок место стоянки древнего человека На Сунгире - памятнике...

Владимирские волонтеры привели в порядок место стоянки древнего человекаНа Сунгире - памятнике археологии мирового значения прошла генеральная уборка. Она объединила десятки волонтёров. По инициативе Владимиро-Суздальского музея-заповедника на стоянке эпохи верхнего палеолита заложен камень будущего археологического ландшафтного парка. Каким он будет, расскажет Мария Платанюк.- Аккуратненько клади сюда, в эту ямку.Открыть в мае 2124-ого. В основании закладного камня будущего археологического ландшафтного парка "Сунгирь" теперь хранится послание потомкам. Миссию доверили одному из юных участников акции - Аркадию Бобылёву. Он мечтает стать учёным.- Потому что я люблю все раскапывать.Сунгирь - знаковое место мировой истории. И оно должно получить достойное "обрамление" и наполнение. Установка закладного камня и большая уборка на уникальной территории- начало новой главы в истории Сунгиря, подчеркивает гендиректор музея-заповедника Екатерина Проничева.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимир-Суздальского музея-заповедника:- Мы сегодня делаем с вами большой шаг к нашему будущему. К нашему новому музею археологии стоянки "Сунгирь". И удивительно,что каждый из вас является сопричастным к созданию нового музея.Субботник на самой знаменитой стоянке эпохи верхнего палеолита-не первый. Очистка Сунгиря продолжается. Уборка мусора, покрышек и вырубка "вредителя"- клена американского.Денис Дуденков, начальник сектора природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это злостный сорняк, довольно сильный. Он имеет мужские и женские особи. Как наша облепиха садовая. Даже из корневой поросли получаются и те, и другие. Он быстро заполоняет овраги, балки, в данном случае бывший раскоп археологический.Инициативу музея - заповедника поддержали волонтёры- представители крупнейших федеральных компаний. Они откликнулись на призыв Группы ЭкоЛайн и Национального Совета по корпоративному волонтёрству.Елена Вишнякова, заместитель генерального директора Группы Эколайн:- Это дарит веру в людей. Это позволяет нам верить, что мы сможем еще очень многое сделать Мы крайне признательны всем. Это сочетание в День музеев, с прекрасным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Когда я говорю, что мы сотрудничаем, на самом деле мы получаем огромное удовольствие.Елена Крючкова, руководитель направления в департаменте социальной политики компании "Норникель":- Тёплая история. Дружбы, объединения усилий, ресурсов. Очень вдохновляющая и мотивирующая, в прекрасном месте. Историческом месте.Стоянка эпохи каменного века - на восточной окраине Владимира- была обнаружена в 1955-ом. Артефакты Сунгиря изучают до сих пор. ((снять хроника)) Проект парка- воплощение идеи его первооткрывателей.Мария Платанюк:- Первая попытка музеификации Сунгиря была предпринята ещё в далёкие 1960-ые. И это была идея самого легендарного советского археолога Отто Бадера. Это фрагмент павильона, который так и не был построен, на том самом месте, где было обнаружено парное захоронение сунгирцев.В планах - не нарушая культурный слой, запустить несколько туристических троп. Главным украшением станет панорама на поймы Нерли и Клязьмы. Создание парка позволит открыть здесь и постоянную музейную экспозицию. Перевезя уникальную выставку из Палат.Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Организовать показ находок in situ- то есть по месту их нахождения. И сделать интересным это место и развить. Плюс к этому мы будем работать на развитие города Владимира. Это будет парк, место отдыха горожан. Очень много-много всяких смыслов. И, конечно, это будет мирового значения стоянка. Сюда будут приезжать учёные.Ударно на Сунгире в этот день поработали десятки людей. И это по праву- праздник труда и наследия.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести- Владимир"