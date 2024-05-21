Владимирский пристав по ошибке наложил арест на «двойника» из Кирова Житель Кирова обратился за...

Владимирский пристав по ошибке наложил арест на «двойника» из КироваЖитель Кирова обратился за помощью в прокуратуру: его расчетные счета в банке незаконно арестовали.Все дело в том, что на исполнении в ОСП Октябрьского района находится исполнительное производство, возбужденное в отношении жителя города Владимира.Судебный пристав-исполнитель не установил место регистрации должника и ошибочно вынес постановление о наложении ареста на денежные средства кировчанина, который имеет такие же ФИО.После вмешательства прокуратуры права заявителя восстановлены: постановления о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие двойнику должника, отменены.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений