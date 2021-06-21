Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, поэтому власти пошли на эксперимент.

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, поэтому власти пошли на эксперимент.Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что на прошлой неделе рестораторы Москвы предложили мэру Сергею Собянину создать в своих заведениях зоны, полностью свободные от коронавируса. Эта идея была поддержана.По словам Немерюка, в департаменте рассчитывали, что на такой эксперимент пойдут порядка 15-20 заведений. Но оказалось, что более 100 кафе и ресторанов подали заявки и прислали свои пожелания по почте. Глава департамента надеется, что скоро заведения заработают в новом формате – с бесковидными зонами.Он также пояснил, что кафе и рестораны, свободные от коронавируса, смогут посещать все, кто получил второй компонент вакцины, предъявив QR-код."Прием заявок продолжается, я думаю, что это еще не финал", – сказал Немерюк.Заведения могут принять участие в эксперименте по снятию ограничений, заполнив форму на портале .Напомним, ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Такое постановление подписал главный санитарный врач столицы Елена Андреева. Предприниматели позитивно оценили такое решение. По их мнению, это позволит бизнесу "работать, а не стоять закрытым и нести убытки".