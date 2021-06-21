В Ковровском районе отметили День поля.

В Ковровском районе отметили День поля. В мероприятии приняли участие руководители Владимирской области, местные чиновники, а также сельхозпроизводители и фермеры.«Состоялся конкурс профессионального мастерства механизаторов по управлению трактором, в котором участвовало 18 лучших автомобилистов из 16 районов Владимирской области. Была организована выставка почвообрабатывающей, посевной, кормозаготовительной и зерноуборочной техники. На ней был представлен первый камешковский универсальный колёсный трактор «Владимир» 4050, сошедший с конвейера в начале июня», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.Присутствовавший на мероприятии замгубернатора Александр Ремига отметил, что более половины всей техники приобретается через АО «Владагролизинг».«Поскольку услуги компании пользуются повышенным спросом, мы увеличиваем уставной капитал акционерного общества на 330 млн рублей, и на конец года он превысит 1 млрд 650 млн рублей», − сообщил вице-губернатор.В целом объём областной поддержки аграриям в 2021 году составил почти 1,5 млрд рублей.«В 2020 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» построен газопровод в деревне Артёмово. На 2021 год запланировано строительство ещё двух объектов газификации в посёлке Нерехта и селе Крутово. В прошлом году реализовано шесть проектов благоустройства сельских территорий», − подчеркнул он.День поля стал завершающим этапом посевной кампании текущего года, поэтому для гостей праздника народные коллективы организовали культурно-развлекательную программу, а ремесленники представили свои произведения художественных промыслов.