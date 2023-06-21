В лагере Олимп Владимирской области завершилась первая профильная смена для детей и молодежи...

В лагере "Олимп" Владимирской области завершилась первая профильная смена для детей и молодежи "Движение первых"В лагере "Олимп" в Собинском районе завершилась первая профильная смена патриотического движения для детей и молодежи "Движение первых". В завершающий день с ребятами встретились сотрудники региональной полиции и Общественного совета при УМВД."Жители" "Олимпа" рассказали, как провели время в лагере, рассказали о своих впечатлениях и освежили в памяти взрослых подзабытые навыки завязывания красных - пионерских - галстуков. А полицейские в свою очередь поделились со школьниками знаниями в области кибербезопасности, рассказали об основном законе страны - Конституции, и провели викторину, победителям которой вручили дипломы и памятные подарки.Татьяна Сидорова, председатель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области:- Правовая викторина показала, что ребята хорошо знают право. Практически на все вопросы викторины ребята ответили верно. Это вызывает нашу гордость, нашу радость тем, что ребята интересуются всем, что происходит в нашей сегодняшней России.