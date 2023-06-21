Во Владимире вынесен приговор за убийство женщины из-за крупного долга. Октябрьским райсудом...

Во Владимире вынесен приговор за убийство женщины из-за крупного долга.Октябрьским райсудом установлено, что в мае прошлого года приезжий из Узбекистана в снимаемой им комнате в общежитии на улице Белоконской вступил в конфликт со своей сожительницей из-за одолженной той у знакомых крупной суммы денег. В итоге, он нанес ей не менее 4 ударов - в шею, грудную клетку и поясничную область. Пострадавшая в больнице умерла.Осужденный признал и приговорен к 8 годам строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com