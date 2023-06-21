Во Владимирской области ожидаются аномально холодные ночи. Как отмечают специалисты «Гисметео»,...

Во Владимирской области ожидаются аномально холодные ночи.Как отмечают специалисты «Гисметео», холодный атмосферный фронт (с короткими летными дождями и грозами) проходит по центральным областям Европейской России. Вечером 21-го июня (2023 года) прогнозируется возможное усиление ветра до 4 метров в секунду, направление будет — северное.С 21-е на 22-е июня ожидаются аномально холодные ночи для показателей лета (конца июня). Во Владимирской области прогнозируется лишь до +6°С.Для сравнения: в Тверской и Ивановской областях минимальные значения покажут +3…+8°С.Синоптики прогнозируют, что в отдельных районах Владимирской области температура может опуститься и до +2…+7°. До заморозков дело не должно дойти, но суточный рекорд минимальной температуры воздуха может быть «побит».К утру 22-го июня ветер станет северо-восточным, а вечером утихнет (1 м/c) и изменится до юго-восточного.22 июня во Владимире и области ожидается лишь до +17°C тепла днём. Вероятность осадков — 20%. Местами будут кратковременные ливни. Давление — 753 мм ртутного столба. Магнитное поле-спокойное.Народный прогноз погоды:«Если погода хорошая, а муравьев нет - к ненастью», «стрижи и ласточки низко летают - к дождю», «вороны кричат - к осадкам». 22 июня называли «Кирилл Конец Весны Начало Лету». Это второй день летнего солнцестояния - самый длинный в году. Наши предки говорили: «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу».Фото: pxfuel.com