Согласно прогнозам экспертов, уже к концу 2024 года количество российских МФО уменьшится. Это объясняется ужесточением требований к рынку микрокредитования со стороны Центрального банка. Ожидается, что останется около 930 МФО, а в 2025 году их число сократится до 890.

В конце 2023 года в специальном реестре, который формирует Центральный банк, было зарегистрировано 1009 микрофинансовых организаций. Если прогнозы экспертов окажутся верными, то примерно за год их количество уменьшится почти на 20%.

При чем здесь Центральный банк

Хотя ожидаемые изменения на рынке микрокредитования достаточно серьезные, ничего особенного на самом деле не произойдет. В 2023 году уже было закрыто более 150 микрофинансовых организаций. А в 2020 году этот показатель и вовсе оказался рекордным за последние несколько лет. Тогда было ликвидировано почти 400 МФО.

Предполагается, что в первую очередь с рынка исчезнут те микрофинансовые организации, которые специализируются на необеспеченных среднесрочных займах на сумму до 30 000 рублей и сроком от 30 дней. Этот продукт обладает достаточно высокой маржинальностью. Интересно, что он также считается менее рискованным по сравнению с краткосрочными займами.

При этом эксперты отмечают, что закрытие грозит не тем микрофинансовым организациям, которые специализируются на данном продукте, а в первую очередь тем, которые и так не показывали выдающихся результатов. В зоне риска находятся все МФО, до сих использующие монопродуктовые бизнес-модели, с масштабированием которых возникают проблемы. У тех микрофинансовых организаций, которые старались вкладываться в развитие и внедрение новых технологических решений и сумели адаптироваться к последовательному ужесточению требований со стороны Центрального банка, шансов больше.

В последнем случае речь о макропруденциальных лимитах, которые были введены для микрофинансовых организаций еще в начале 2023 года. Таким образом Центральный банк пытался предотвратить рост доли микрозаймов, которые выдаются клиентам на выгодных условиях с уже и так высокой кредитной нагрузкой. На протяжении всего года требования последовательно ужесточались.

Кроме того, летом прошлого года также были введены ограничения предельной ставки по микрозаймам. Ранее она составляла 1%, а сейчас — 0,8% (в годовом выражении — 365% и 292% соответственно). Также Центральный банк установил новые ограничения по максимальному размеру переплаты — не более чем в 1,3 раза от суммы займа (ранее — в 1,5 раза).

В результате микрофинансовые организации начали получать меньше прибыли — она снизилась примерно на 13-20%. Наибольшие потери наблюдаются в случае с краткосрочными займами. При этом уже в октябре текущего года ситуация для МФО усугубится еще сильнее. Тогда начнут действовать новые нормы резервирования, которые в первую очередь коснутся уже среднесрочных займов, имеющих высокий уровень маржинальности за счет процентной ставки — она начинается от 250% годовых. Коэффициенты резервирования по ним станут такими же, как для краткосрочных займов.

Эксперты приводят пример: если срок просроченной задолженности будет находиться в диапазоне от 8 до 30 дней, то этот показатель будет равен 50%. А в настоящее время коэффициент резервирования равен всего 3%. Это значит, что для выполнения новых требований Центрального банка микрофинансовым организациям потребуется увеличить резервы на сумму около 20 млрд рублей. В таких условиях МФО, имеющие недостаточный запас капитала, будут вынуждены прекратить деятельность.

В первую очередь изменения затронут небольшие МФО, которые специализируются на краткосрочных займах и ориентируются на клиентов с высоким показателем долговой нагрузки. Также проблемы возникнут у тех микрофинансовых организаций, которые не хотят инвестировать в технологические решения большие суммы. При этом крупные игроки рынка микрокредитования вряд ли задумаются о поглощении. У находящихся в зоне риска МФО нет технологий, которые могли бы их заинтересовать. Клиентские базы тоже не представляют для них особого интереса: как у крупных, так и у небольших микрофинансовых организаций они практически идентичны.

Эксперты предполагают, что МФО будут уходить с рынка добровольно, самостоятельно ликвидируя свой бизнес и сдавая лицензии. Крупные игроки, по их мнению, не будут заинтересованы в поглощении, поскольку делают упор на неорганический способ роста. К тому же такие микрофинансовые организации попросту слишком малы.

Поглотят ли крупные МФО более мелкие

Мнение представителей различных микрофинансовых организаций пока сильно разнится. Одни проявляют осторожность и пока не планируют поглощать более мелких игроков рынка микрокредитования, другие готовы рассмотреть предложения, но не собираются проявлять активность до конца текущего года. Третьи отмечают, что всегда были заинтересованы в проведении подобных сделок. Однако, по их словам, договориться с небольшими МФО бывает непросто: несмотря на текущую ситуацию на рынке, они все равно упорствуют и верят, что смогут адаптироваться к новым условиям, хотя это крайне сомнительно.

Представители ряда крупных микрофинансовых организаций заявили, что отдают предпочтение органическому росту, т.е. не планируют менять свою политику ведения бизнеса вообще. Они отмечают, что традиционные методы привлечения потенциальных клиентов еще не исчерпаны. При этом некоторые представители крупных МФО отмечают, что все же могут подумать о поглощении мелких игроков, если в этом возникнет необходимость, однако они готовы и к любым другим сценариям развития бизнеса.

Как сокращение количества МФО скажется на рынке микрокредитования

Хотя Центральный банк уже давно последовательно проводит все более жесткую политику в отношении микрофинансовых организаций, последние в подавляющем большинстве вполне безболезненно адаптируются к новым условиям. Об этом говорит хотя бы то, что за 2023 год их портфель вырос почти на четверть и составил более 440 млрд рублей. Всего за этот период МФО выдали займов на общую сумму 900 млрд рублей, причем треть из них была краткосрочными, а оставшаяся — среднесрочными.

В целом чистая прибыль микрофинансовых организация достигла 57 млрд рублей — рост составил 40%. При этом следует учитывать, что доход распределен по участникам рынка микрокредитования не очень равномерно. Около 25% МФО заявили об убытках, а более 40% — о заметном снижении уровня дохода. Это значит, что рекордную прибыль получила лишь небольшая часть от всех участников рынка.

Эксперты отмечают, что практически все средние и крупные МФО адаптировались к новым реалиям на рынке без использования нестандартных приемов (к примеру, без дробления займов). Вместо этого они сфокусировались на среднесрочном сегменте: это позволило МФО не ограничивать себя в количестве выдач. А рекордный рост портфеля, по мнению экспертов, объясняется замедлением оборачиваемости и индексацией среднего чека. Они уверены, что большинство микрофинансовых организаций снова сможет адаптироваться к новым условиям и покажет неплохую прибыль.

Ожидается, что в целом в 2024 году количество одобренных микрозаймов вырастет на четверть, а портфель МФО увеличится на 20%. При этом чистая прибыль, согласно оценке экспертов, вырастет почти на 40%, поскольку крупные игроки, которые уже успели адаптироваться к постоянным изменениям на рынке, смогут укрепить свои позиции за счет уменьшения числа конкурентов. Особенно перспективны МФО, которые связаны с финансовыми маркетплейсами и банками.