Киржач встретил официальную делегацию Лаосской Народно-Демократической республики Россия и Лаос...

Киржач встретил официальную делегацию Лаосской Народно-Демократической республикиРоссия и Лаос укрепляют сотрудничество. Какой город станет побратимом Киржача? Об этом - Мария Платанюк.Киржачская Сова - она на гербе и города, и района - улетает в Лаос. Новые проекты обретают "крылья". Делегацию Лаоса возглавляет Босингхам Вонгдара - председатель правления Общества Лаосско-Российской дружбы. В Киржаче - впервые. В составе делегации и руководство ЦК Народно-революционной партии Лаоса.Босингхам Вонгдара, председатель правления Общества Лаосско-Российской Дружбы:- Главная цель - укреплять, развивать дружбу, дружественные отношения между нашими странами, между нашими народами, и, в том числе, - между нашими городами.На память - и медали с изображением моста-рекордсмена. Типографский - самый длинный пешеходный мост России - 555 метров.Киржач туристический - с его новыми объектами и музеями - впечатлил гостей. На встрече с руководителем отделения Общества Российско-Лаосской Дружбы Евгением Фёдоровым и главой Еленой Карповой - делегация обсуждает сотрудничество с провинцией Вьентьян. Особое внимание - сфере культуры и туризма. В Киржаче - на родине аргуно в- появится музей деревянных изделий Лаоса.Елена Карпова, глава администрации Киржачского района:- У нас будет подписано соглашение между городом Ванг-Вьенг и Киржачом. Думаю, что это будет знаковое мероприятие не только для нашего региона, но и для России.В память о всех, кто победил фашизм. Участники встречи возлагают цветы и венки к мемориалу и Вечному Огню в микрорайоне Красный Октябрь. В память о погибших - минута молчания.- Все цари, все великие князья, все великие правители особо чтили святого преподобного Сергия Радонежского...А это - древнейшая православная обитель. Свято-Благовещенский монастырь основан семь столетий назад преподобным Сергием Радонежским. Обитель прославил и его ученик - святой Роман Киржачский. Гости оценивают убранство храмов, узнают о реликвиях.Геннадий Шевелёв - ветеран дипломатической службы. Много лет проработал в Лаосе. Уверен: направление обеих стран - навстречу друг другу - сегодня ясно, как никогда.Геннадий Шевелёв, ветеран дипломатической службы, советник первого класса в отставке:- Лаос-Фёдоров-Киржач - это некая тропа нашего, уже путинского времени к Юго-Восточной Азии, не менее важная, чем наши сейчас отношения с Кореей. Те отношения, которые выстраивали мы в советское время ещё с Лаосом...Товарищ Вонгдара оставляет автограф на сувенирной банкноте стран БРИКС. Знак многополярности мира и взаимного уважения.Делегация - на производстве в знаменитой "Киржачской типографии". Спектр - от дипломов до медалей выпускникам. Поразила гостей и капсула космического аппарата. Скоро она займет своё место в центре Киржача.- Евгений Фёдоров показывает космическую капсулу 6 марта 1961 года. Это последний спускаемый аппарат, в котором летала собачка и манекен...Приезд лаосцев совпал с государственным визитом Президента Владимира Путина в Юго-Восточную Азию. И это отражение единого вектора.Евгений Фёдоров, председатель Владимирского регионального отделения Общества Российско-Лаосской дружбы, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, гендиректор "Киржачской типографии":- Мы сейчас свои взоры открыто разворачиваем в сторону стран Юга, Юго-Восточной Азии и дружим только с теми, кто с нами дружит. Это основной посыл и делегации Лаоса, и, собственно говоря, всех тех визитов, которые будут на более официальных уровнях. А мы работаем на уровне простой народной дипломатии.Русские красоты, гостеприимство, кухня, дух...Образ нашей страны лаосская делегация увозит в сердце...Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"